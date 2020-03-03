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Сотни абхазцев потребовали отставки и.о. президента после госпитализации лидера оппозиции

Сотни абхазцев потребовали отставки и.о. президента после госпитализации лидера оппозиции
И.о. президента Абхазии Валерий Бганба
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Более 400 сторонников оппозиции собрались в Сухуме у здания правительства Абхазии, передает корреспондент "Интерфакса" во вторник.

Протестующие намерены добиваться отставки и.о. президента Валерия Бганбы и введения в республике парламентского правления до проведения выборов президента Абхазии.

Часть сторонников оппозиции считает, что их лидер, кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был повторно отравлен, чтобы не допустить его дальнейшего участия в предвыборной кампании, и требуют тщательного расследования обстоятельств, приведших к ухудшению здоровья лидера Блока оппозиционных сил.

Накануне сообщалось, что у кандидата в президенты Абхазии Бжании реко ухудшилось состояние здоровья и его экстренно госпитализировали в Сочи. Как сообщил тогда "Интерфаксу" информированный источник, его ввели в медикаментозную кому, чтобы транспортировать в клинику в Краснодаре.

Во вторник источник в медицинских кругах сообщил, что абхазский оппозиционный лидер вышел из комы, его пульс и давление нормализовались".

Сам абхазский оппозиционер ранее заявлял о том, что был отравлен в 2019 году, накануне предыдущих выборов президента Абхазии.

Повторные выборы президента Абхазии назначены на 22 марта. На высший государственный пост баллотируются три кандидата: лидер Блока оппозиционных сил, депутат парламента Бжания, вице-премьер, министр экономики Адгур Ардзинба и экс-глава МВД республики Леонид Дзяпшба.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба 12 января заявил о сложении полномочий под давлением оппозиции, лидеры которой отказывались признавать итоги второго тура выборов главы республики, прошедших осенью 2019 года. Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы и назначил исполняющим обязанности президента премьер-министра Валерия Бганбу.

Абхазия Валерий Бганба Аслан Бжания

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