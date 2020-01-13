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И.о. президента Абхазии назначен премьер Бганба

И.о. президента Абхазии назначен премьер Бганба
Валерий Бганба
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Парламент Абхазии назначил исполняющим обязанности президента премьер-министра республики Валерия Бганбу.

Как передает корреспондент "Интерфакса", решение было принято на внеочередном заседании Народного Собрания Абхазии в понедельник.

За Бганбу проголосовали все 34 депутата, присутствующие в зале. Всего в парламенте Абхазии 35 депутатов.

Бганба уже исполнял обязанности главы республики во время политического кризиса в Абхазии в 2014 году. Тогда оппозиция во главе с теперь уже бывшим главой республики Раулем Хаджимбой добилась досрочной отставки с поста президента Александра Анкваба.

12 января президент Абхазии Хаджимба заявил о сложении полномочий главы республики под давлением оппозиции, лидеры которой отказывались признавать итоги второго тура выборов президента, прошедших осенью 2019 года.

Абхазия Рауль Хаджимба Валерий Бганба

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