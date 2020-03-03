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Лайнер Новосибирск-Москва пошел на экстренную посадку из-за сигнала о бомбе

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер Новосибирск-Москва экстренно садится в Перми из-за анонимного сообщения о бомбе на борту, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Неизвестный сообщил о якобы заложенном на борту самолета A-320 Новосибирск-Москва взрывном устройстве. Командир принял решение об экстренной посадке в ближайшем аэропорту - в Перми", - сказал источник.

На борту самолета находятся 113 пассажиров и шесть членов экипажа.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что пассажирский самолет S7 (рейс S72508) подал сигнал бедствия над Удмуртией и экстренно снизился. Потом, по данным источника, лайнер развернулся на 90 градусов и направился на экстренную посадку в Пермь.

Новосибирск Пермь Airbus A-320 S7

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