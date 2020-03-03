Лайнер рейса Новосибирск-Москва экстренно сел в Перми

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Самолет Airbus A-320 авиакомпании S7 сообщением Новосибирск-Москва приземлился в международном аэропорту "Пермь" (Большое Савино), следует из данных сайта FlightRadar24.

О том, что лайнер совершил благополучную посадку в Перми, "Интерфаксу" подтвердил и пресс-секретарь пермской авиагавани Евгений Кузнецов.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что пассажирский лайнер S7 (рейс S72508) подал сигнал бедствия над Удмуртией по пути из Новосибирска в Москву и начал экстренное снижение.

После этого, по данным источника, лайнер развернулся на 90 градусов и направился на экстренную посадку в Пермь, продолжая снижаться. Позднее стало известно, что лайнер изменил курс из-за анонимного сообщения о бомбе на борту.