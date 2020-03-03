В S7 рассказали об анонимной угрозе о взрыве на борту

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В авиакомпании S7 подтвердили, что рейс 2508 Новосибирск-Москва изменил маршрут и приземлился в Перми из-за анонимного сообщения о бомбе на борту.

"На почту контактного центра S7 Airlines поступило анонимное сообщение о том, что борт заминирован. Информация была передана экипажу воздушного судна. В соответствии с требованиями безопасности полетов командир воздушного судна принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту - Перми", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

Самолет благополучно приземлился и сейчас находится на отдельной стоянке. На месте работают сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта.

Пресс-секретарь международного аэропорта "Пермь" (Большой Савино) Евгений Кузнецов подтвердил агентству "Интерфакс", что пассажирский самолет Airbus A-320 рейса "Новосибирск - Москва" совершил благополучную посадку в аэропорту Перми после поданного сигнала бедствия.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что пассажирский лайнер Airbus A-320 подал сигнал бедствия над Удмуртией. После этого, по данным источника, лайнер развернулся на 90 градусов и направился на экстренную посадку в Пермь, продолжая снижаться. Позднее стало известно, что лайнер изменил курс из-за анонимного сообщения о бомбе на борту.

В пресс-службе пермского аэропорта агентству уточнили, что на борту находятся 114 пассажиров.

Это второй подобный инцидент с "минированием" за сегодняшнее утро: ранее самолет, летевший из Владивостока в Москву, внепланово приземлился в Хабаровске из-за поступившего анонимного сообщения с угрозой.