Путин 5 марта обсудит с Эрдоганом обострение в Идлибе

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 5 марта проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который посетит Россию с рабочим визитом, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Обсудить проблематику сирийского урегулирования с учетом нынешнего обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Эрдоган в четверг прибудет в Москву для переговоров с Путиным. "Президент Турецкой Республики прибудет в Москву с рабочим визитом 5 марта. У него запланированы переговоры с нашим президентом. Такой контакт планируется", - сказал Песков.

Ситуация сирийской зоне деэскалации Идлиб, где идут бои между армией Сирии и боевиками, которых поддерживает Турция, резко обострилась в последнее время. В ночь на 28 февраля в результате удара армии Сирии в Идлибской зоне были убиты 33 турецких военнослужащих. В ответ турецкие военные с воздуха и с земли нанесли удары по позициям сирийских правительственных сил.

2 марта президент Турции заявил, что рассчитывает на встрече с Путиным согласовать прекращения огня в Идлибе. "Мы оценим развитие обстановки в Идлибе с российским президентом Владимиром Путиным. Я надеюсь, что мы сможем содействовать прекращению огня и предпринять другие меры, чтобы решить проблему", - сказал Эрдоган.

На днях Эрдоган заявил, что не понимает намерений РФ в Сирии, и попросил Путина не препятствовать действиям турецких сил в Идлибе.