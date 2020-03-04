Заседание по иску к Baring Vostok и Калви на 9,8 млрд рублей отложено до 1 апреля

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Предварительные заседание по иску банка "Восточный" к Evison Holdings Limited (подконтрольна Baring Vostok) и гражданину США, основателю Baring Vostok Майклу Джону Калви о взыскании 9,8 млрд рублей убытков в Арбитражном суде Амурской области отложено до 1 апреля, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Судья Александр Осадчий объявил участникам процесса, что Калви так и не извещен должным образом об исковых требованиях. Вместе с тем, попытка вручить ему определение суда спустя семь месяцев с подачи многомиллиардного иска состоялась.

"Следственный комитет РФ направил в суд сопроводительное письмо, соглано которому при попытке вручения определения (...) Калви не принял данное определение со ссылкой на то, что не понимает данный документ, поэтому не может расписаться в его получении", - отметил судья.

После перевода документов на английский язык будет предпринята еще одна попытка вручить определение суда Калви, который в рамках уголовного дела находится под домашним арестом без права получения корреспонденции.

Суд обратился к истцу с предложением обратиться с ходатайством сделать исключение для судебных документов. Предварительно заседание отложено до 1 апреля.

Как сообщалось, "Восточный" требует возмещения убытков, причиненных банку с октября 2015 года по август 2018 года и связанных с действиями мажоритарного на тот момент акционера - Evison (компании принадлежало тогда от 44,55% до 74,4% акций). Калви выступает ответчиком, так как в период совершения недобросовестных, по оценке истца, сделок и действий являлся конечным бенефициаром Evison через группу Baring Vostok и мог определять действия "Восточного".

В иске речь идет о фиктивных (по утверждению истца) договорах с НСВ на оказание услуг банку, которые на деле оказаны не были. Сумма убытка - более 1,083 млрд рублей. Кроме того, компания Croushi Enterprises погасила кредит за счет передачи банку его собственных субординированных облигаций. Ущерб истец оценил почти в 528,5 млн рублей.

Самый крупный ущерб, указанный в иске, это массовое увольнение бывших сотрудников Юниаструм банка (присоединен к "Восточному" в начале 2017 года). По подсчетам истца, это обошлось банку еще в 8 млрд 192,8 млн рублей. Сейчас "Восточный" контролируется бывшими акционерами Юниаструм банка.

В начале сентября прошлого года Арбитражный суд Амурской области удовлетворил требования "Восточного" об аресте более чем 334 млрд акций банка, принадлежащих Evison, в качестве обеспечительной меры по иску к Evison и Калви.

В июне прошлого года Baring Vostok утратил контроль над банком "Восточный", спорные 9,99% акций кредитной организации в рамках исполнения решения суда были списаны в пользу "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна (бывший основной акционер Юниаструм банка).