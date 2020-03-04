Глава думского комитета поедет в Якутск в связи с инициативой о налоге на собак

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов посетит Якутск, где обсудит с мэром города проблемы обращения с безнадзорными животными, сообщается на сайте партии "Единая Россия".

По словам Бурматова, проблему можно решать гуманными методами, при этом не взимать с заводчиков дополнительную плату. Одно из возможных решений - строительство приютов.

"На сегодняшний день многие регионы, находящиеся в том числе в сложных климатических условиях, перешли на регулирование численности животных с помощью строительства приютов. Могу привести в пример Нижегородскую область, где в несколько раз сократили популяцию безнадзорных животных за последние пять лет гуманными способами. В регионе построены приюты по типовым проектам, занимаются стерилизацией и вакцинацией", - приводятся в сообщении слова депутата.

Кроме того, он настаивает на введении штрафов за оставление животного на улице. "Мы разработали законодательную инициативу, согласно которой до 70 тыс. рублей будет назначаться штраф за оставление питомца без передачи его другому владельцу или в приют. Тогда платить будут те, кто не является добросовестными заводчиками", - сказал Бурматов.

Депутат также предложил рассмотреть возможность создания благотворительного фонда в Якутске, чтобы помогать содержать безнадзорных животных и строить новые приюты.

Дата поездки Бурматова в Якутию пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что власти Якутска намерены обсудить введение налога или сбора с владельцев собак. Как отметила мэр Якутска Сардана Авксентьева, сегодня в законе не прописана ответственность владельцев животных за их содержание. При этом, по ее словам, во многих странах мира действуют налоги на животных, на которые строятся и существуют приюты для брошенных питомцев.

Якутску, по новому федеральному закону, вступившему в силу с 1 января 2020 года, требуется более 190 млн рублей. Кроме того, порядка 46 млн рублей необходимо на строительство приюта для животных. В бюджете республики в 2020 году на эти цели предусмотрено всего 5,7 млн рублей, еще 1,7 млн рублей заложено в городском бюджете.

В свою очередь Бурматов выступил категорически против введения любых налогов и сборов на домашних животных. "Любые подобные заявления иначе как провокацией назвать нельзя. Никаких налогов на животных в России быть не должно. Это моя глубокая убежденность и позиция партии", - сказал Бурматов журналистам.

Мэр Якутска ответила на критику депутата и предложила ему приехать в Якутию и "лично удостовериться, с какими проблемами сталкиваются жители в связи с принятием откровенно сырого закона".