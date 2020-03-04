Главу судостроительной корпорации "Ак Барс" задержали по делу об особо крупной взятке

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы рассмотрит вопрос об аресте генерального директора АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" Рената Мистахова, которому вменяется дача особо крупной взятки.

В суд поступило ходатайство следователя об аресте топ-менеджера, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

По словам собеседника агентства, Мистахову предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ. Вопрос об аресте Мистахова будет решен позднее в среду, уточнили в суде.

Точная фабула уголовного дела, по которому задержан Мистахов, неизвестна, однако ранее сообщалось, что на него в рамках своего дела о взяточничестве дал показания арестованный экс-начальник одного из отделов Департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Юрий Ефимов.

Судостроительная корпорация "Ак Барс" была создана на базе холдинговой компании "Ак Барс" в Татарстане в 2018 году. Корпорация включает в себя такие предприятия, как Зеленодольский завод им. Горького, Зеленодольское проектно-конструкторское бюро, Казанский завод "Электроприбор", "Ак Барс Металл". Основные направления деятельности - проектирование и производство кораблей и судов, судоремонт.