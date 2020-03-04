Гендиректору корпорации "Ак Барс" вменили передачу взяток на 65 млн руб.

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Генеральному директору АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс", депутату Госсовета Татарстана Ренату Мистахову вменяется дача двух взяток на 65 млн рублей, следует из материалов его дела.

"Оглашается протокол очной ставки Мистахова с обвиняемым Ефимовым, который пояснил, что в мае 2015 года Мистахов передал ему в кафе "Жан Жак" в Москве 30 млн рублей, а в мае-июне 2016 года - еще 35 млн рублей", - огласил материалы уголовного дела судья Константин Похилько, который в среду рассматривает вопрос об аресте Мистахова.

Как следует из документов, дело гендиректора "Ак Барса" было выделено из дела экс-начальника одного из отделов департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Юрия Ефимова, который обвинялся во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ), заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и в 2019 году был осужден к реальному лишению свободы за получение взяток от Мистахова.

Согласно материалам дела, взятки Мистахов передавал за содействие при реализации госконтрактов с Минобороны на поставку кораблей.

Свою вину Мистахов не признал и на всех стадиях следствия отрицал как передачу взяток, так и то, что Ефимов требовал от него денежные средства, говорится в материалах.

Мистахов был задержан накануне в Москве. В настоящее время ему предъявлено обвинение в даче двух особо крупных взяток (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Следствие просит Хамовнический суд Москвы арестовать его до 27 апреля.

Судостроительная корпорация "Ак Барс" была создана на базе холдинговой компании "Ак Барс" в Татарстане в 2018 году. Корпорация включает в себя такие предприятия, как Зеленодольский завод им. Горького, Зеленодольское проектно-конструкторское бюро, Казанский завод "Электроприбор", Ак Барс Металл. Основные направления деятельности - проектирование и производство кораблей и судов, судоремонт.