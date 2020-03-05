"Заминированный" лайнер, вылетевший из Петербурга, приземлился в Крыму

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет авиакомпании "Россия" рейсом Петербург - Симферополь, готовившийся прервать полет после анонимного сообщения о бомбе на борту и сесть в Ростове-на-Дону, продолжил путь до пункта назначения и штатно сел в симферопольском аэропорту.

"В отношении самолета и пассажиров будут проведены дополнительные мероприятия, связанные с безопасностью", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта "Симферополь".

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что от неизвестного поступила информация о якобы заложенном взрывном устройстве на борту следовавшего в Симферополь самолета. Сначала было принято решение прервать полет и экстренно сесть в Ростове-на-Дону, однако потом пилоты решили лететь в Крым. На борту лайнера находились 124 человека.

Авиакомпания "Россия" подтвердила агентству, что это ее самолет.

Утром 5 марта поступило в общей сложности три сообщения о бомбах на бортах лайнеров. Помимо вышеупомянутого лайнера, летевшего из Петербурга в Симферополь, также были "заминированы" самолеты, направлявшиеся из Москвы в Сыктывкар и Омск. Во всех случаях угрозы не подтвердились, воздушные суда благополучно долетели до пунктов назначения.