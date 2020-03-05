Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 12:30

"Заминированный" лайнер, вылетевший из Петербурга, приземлился в Крыму

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет авиакомпании "Россия" рейсом Петербург - Симферополь, готовившийся прервать полет после анонимного сообщения о бомбе на борту и сесть в Ростове-на-Дону, продолжил путь до пункта назначения и штатно сел в симферопольском аэропорту.

"В отношении самолета и пассажиров будут проведены дополнительные мероприятия, связанные с безопасностью", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта "Симферополь".

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что от неизвестного поступила информация о якобы заложенном взрывном устройстве на борту следовавшего в Симферополь самолета. Сначала было принято решение прервать полет и экстренно сесть в Ростове-на-Дону, однако потом пилоты решили лететь в Крым. На борту лайнера находились 124 человека.

Авиакомпания "Россия" подтвердила агентству, что это ее самолет.

Утром 5 марта поступило в общей сложности три сообщения о бомбах на бортах лайнеров. Помимо вышеупомянутого лайнера, летевшего из Петербурга в Симферополь, также были "заминированы" самолеты, направлявшиеся из Москвы в Сыктывкар и Омск. Во всех случаях угрозы не подтвердились, воздушные суда благополучно долетели до пунктов назначения.

Петербург Симферополь

Новости по теме

Новости

АТОР назвала беспрецедентной ситуацию на туристическом рынке в связи с COVID-19

АТОР назвала беспрецедентной ситуацию на туристическом рынке в связи с COVID-19

Памфилова назвала "технически немыслимым" голосование по каждой поправке в Конституцию

Песков заявил, что спецслужбы ищут виновных в лжеминировании самолетов

Заразившийся коронавирусом итальянец находится в Петербурге

Заразившийся коронавирусом итальянец находится в Петербурге

Пенсионерку в Челябинской области оштрафовали за публичную клевету на чиновницу

Прокуроры проверят американский сервис, собирающий данные ДНК у россиян

Прокуроры проверят американский сервис, собирающий данные ДНК у россиян

Пригожин заявил, что у "Конкорда" нет требуемых Минюстом США документов

Утром в России "заминировали" три пассажирских самолета

Утром в России "заминировали" три пассажирских самолета
Борьба с иноагентами

ФБК впервые оштрафовали на 500 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента

Эпидемия коронавируса

В России подтверждено заражение гражданина Италии коронавирусом

В России подтверждено заражение гражданина Италии коронавирусом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');