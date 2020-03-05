"Заминированный" пассажирский самолет приземлился в Омске

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер А-320 "Аэрофлота", выполнявший рейс Москва - Омск, относительно которого поступил сигнал об угрозе взрыва на борту, приземлился в пункте назначения, сообщили "Интерфаксу" в справочной Омского аэропорта.

"Посадка прошла благополучно в 14:00 (11:00 мск - ИФ)", - сказали в справочной.

Как сообщалось, неизвестные злоумышленники связались с экстренными службами и заявили об угрозе взрыва на борту самолета, выполняющего рейс из Москвы в Омск. Командир воздушного судна принял решение продолжить полет в пункт назначения.

Тем временем стало известно о еще одном - втором за утром 5 марта пассажирском самолете, который готовится прервать полет после анонимного сообщения о бомбе на борту. "Неизвестный сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве на борту самолета, следующего из Санкт-Петербурга в Симферополь. Принято решение прервать полет и совершить экстренную посадку в Ростове-на-Дону", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник. На борту - 124 человека.

Ранее, 3 марта два пассажирских лайнера экстренно прервали полеты в Москву из Новосибирска и Владивостока и сели в Перми и Хабаровске из-за анонимных сообщений о бомбе на борту.