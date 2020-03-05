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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 12:30

Утром в России "заминировали" три пассажирских самолета

Два из них пошли на экстренную посадку, третий благополучно сел в аэропорту назначения

Утром в России "заминировали" три пассажирских самолета
Фото: АР/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Утром 5 марта в России поступило три сообщения о бомбах на борту пассажирских лайнеров. Последней стала угроза о взрыве на борту А-320, летевшего из Москвы в Сыктывкар, рассказал информированный источник "Интерфакса".

По его словам, было принято решение - не прерывать полет и следовать по назначению. На борту было сорок пассажиров и восемь членов экипажа. Лайнер благополучно сел в Сыктывкаре.

"Угроза взрыва там не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

Перед этим анонимы "заминировали" рейсы Москва - Омск и Санкт-Петербург - Симферополь.

Вылетевший из Петербурга лайнер "России" экстренно сел в Ростове-на-Дону, рассказал источник "Интерфакса". На борту было 124 человека.

А-320 "Аэрофлота", выполнявший рейс Москва - Омск, благополучно сел в Омске. Бомб там не нашли.

3 марта два пассажирских самолета экстренно прервали полеты в Москву из Новосибирска и Владивостока и сели в Перми и Хабаровске из-за анонимных сообщений о бомбе на борту. В обоих случаях угроза не подтвердилась.

Аэрофлот Москва Омск Петербург Симферополь Сыктывкар

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