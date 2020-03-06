МИД потребовал от Мадрида не выдавать США россиянку Олесю Красилову

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Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - МИД России направил Мадриду ноту с призывом отказать США в экстрадиции российской гражданки Олеси Красиловой, сотрудницы подведомственной Россельхознадзору организации. В ноте высказана серьезная озабоченность в связи с ее арестом, который в Москве считают беспрецедентным, заявила представитель МИД Мария Захарова.

Она выразила надежду на то, что испанские власти "займут принципиальную правовую позицию в этом деле, которое будет иметь прямые последствия для двусторонних связей", и призвала Мадрид не усугублять ситуацию.

От Вашингтона МИД потребовал "в жесткой форме" отозвать запрос на экстрадицию Красиловой.

О задержании в Испании сотрудницы "Всероссийского центра карантина растений" МИД сообщил 21 февраля. В Испанию Красилова приехала в краткосрочную командировку вместе с официальной делегацией. Сейчас она находится в тюрьме на Тенерифе.