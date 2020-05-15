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Задержанная в Испании сотрудница Россельхознадзора вернулась в Россию

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Сотрудница подведомственного Россельхознадзору учреждения "Всероссийский центр карантина растений" (ВНИИКР) Олеся Красилова, которая была задержана в феврале этого года в Испании, освобождена и вернулась в Россию, сообщает Россельхознадзор.

"Принятию решения об освобождении Красиловой предшествовала активная юридическая поддержка, оказываемая ей нанятым Россельхознадзором адвокатом Олегом Губаревым", - говорится в сообщении. Ведомство поблагодарило посольство РФ в Испании, почетное консульство РФ на Канарских островах, а также МИД России за помощь в возвращении Красиловой на родину.

Как сообщалось, россиянка была задержана в Испании в феврале этого года во время краткосрочной служебной командировки в составе официальной делегации.

Она содержалась в одном из пенитенциарных учреждений на острове Тенерифе. Сообщалось также о планах по экстрадиции Красиловой в США. В связи с этим МИД РФ направлял ноту министерству иностранных дел Испании с требованием отказать в выдаче россиянки.

Олеся Красилова Россельхознадзор Испания США Олег Губарев МИД РФ

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