Прокуроры нашли нарушения в свадьбе дочери министра культуры Татарстана в музее

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура Татарстана сочла нарушением то, что Галерея современного искусства в Казани была закрыта 2 февраля на время празднования свадьбы министра культуры региона Ирады Аюповой. Об этом говорится в ответе надзорного ведомства частному лицу (документ есть в распоряжении "Интерфакса").

Письмо подписал начальник отдела по контролю за исполнением законодательства о противодействии коррупции Ринат Латыпов. Он напомнил, что регламент предоставления платных услуг музея предполагает, что "оказание платных услуг не является основной деятельностью учреждения и осуществляется без снижения качества основной деятельности".

По постановлению республиканского правительства, проводить бракосочетание в галерее можно, но в документе не прописан порядок его проведение, численность присутствующих и возможность ограничить работу музея, отметила прокуратура.

Проверка также выявила, что в галерее не применяются стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестности работы организации, предусмотренные законом о противодействии коррупции.

По итогам проверки прокуратура Татарстана внесла представление музею "об устранении нарушений законодательства и недопущении их впредь".

6 февраля свадьбу дочери министра прокомментировала пресс-служба министерства культуры. Ведомство напомнило, что правительство Татарстана установило перечень культурных учреждений, где можно проводить свадьбы и что Галерея современного искусства Государственного музея изобразительных искусств Татарстана в список включена.