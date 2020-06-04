Начальника отдела Минпромторга и главу "Нижегородского авиационного общества" арестовали по делу о коррупции

Замначальника управления ФСВТС Гармаш отправлен под домашний арест

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы заключил под стражу гендиректора ООО "Нижегородское авиационное общество" (НАО) Василия Клепалова и начальника отдела Минпромторга Ризван Гайрбеков по делу о взятке в размере 2 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

"Суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Клепалова и Гайрбекова", - сказали в суде.

На аналогичный период заключен под домашний арест замначальника управления ФСВТС Сергей Гармаш.

Ранее в четверг сообщалось, что Клепалов, Гармаш и Гайрбеков были задержаны накануне в рамках уголовного дела о даче и получении взятки (ст. ст. 290 и 291 УК РФ).

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в конце мая Клепалов через посредников, в том числе Гармаша, передал в Москве Гайрбекову 2 млн рублей за выдачу лицензии на определенные виды деятельности для своего предприятия.

В свою очередь, представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что расследуется уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч.5 ст 291 УК РФ (дача взятки) и ч.4 ст.291.1. УК РФ (посредничество во взяточничестве) в отношении сотрудника Минпромторга и трех посредников.

Подробностей расследования и имен фигурантов Иванова не уточнила, отметив, что Минпромторг оказывает содействие следователям.

"Сегодня следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении фигурантов меры пресечения", - добавила Иванова.

Сайт ООО "Нижегородское авиационное общество" сообщает, что предприятие является крупнейшей компанией в Приволжском федеральном округе по разработке, производству, ремонту вооружения и военной техники и имеет лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; осуществление разработки, производства, испытания, и ремонта авиатехники; на разработку авиатехники, в том числе авиационной техники двойного назначения.