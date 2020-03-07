Что произошло за день: суббота, 7 марта

Новые заболевшие коронавирусом в России, блокировка карт Альфа-банка и арест звезды бразильского футбола

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число официально зарегистрированных случаев коронавируса в России выросло до 14. Еще три эпизода выявлено в Липецке, один в Петербурге. Все граждане посещали Италию в последние две недели. Кроме того, жительнице Подмосковья, которая вернулась из Швейцарии, предварительно, поставлен диагноз COVID-19. Тем временем первый заразившийся коронавирусом москвич вылечился и выписан из больницы.

- Владимир Путин поручил реформировать миграционное законодательство. В частности, предлагается установить три вида порядка приема в гражданство: общий, упрощенный и особый. Предполагается, что вид на жительство станет основным миграционным статусом, позволяющим иностранцу претендовать на гражданство РФ в общем и упрощенном порядке.

- Альфа-банк заблокировал карты некоторых клиентов в связи с их возможной компрометацией. Через несколько часов в банке сообщили, что начали разблокировать карты. Для полной безопасности эти карты все равно будут бесплатно перевыпущены.

- Билл Клинтон в новом документальном фильме объяснил скандал с Левински "нагрузкой". Экс-президент США заявил, что пытался отвлечься от страхов и беспокойства, сопровождающих жизнь президента.

- Чемпион мира про футболу Рональдиньо арестован в Парагвае за фальшивый паспорт. Ранее сообщалось, что документы экс-полузащитника "Барселоны" были конфискованы в связи с неуплатой налогов и неоплаченными штрафами за незаконное строительство.