Путин предложил уголовное наказание за вандализм в отношении воинских памятников

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников. Соответствующий законопроект был опубликован в базе Госдумы.

"Проектом федерального закона Уголовный кодекс РФ дополняется статьей, устанавливающей уголовную ответственность за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России", - говорится в тексте проекта.

В документе отдельно отмечается, что одним из случаев применения статьи должно стать разрушение мемориальных сооружений, посвященных "борьбе с фашизмом или дням воинской славы России в период Великой Отечественной войны". Соответствующие изменения касательно подсудности таких дел также вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Текстом предлагаемого закона допускается рассмотрение подобных дел по преступлениям, совершенным за пределами России.

"Если преступление совершено вне пределов Российской Федерации и предварительное расследование уголовного дела осуществлялось на территории Российской Федерации в соответствии с частью четвертой статьи 152 настоящего Кодекса по основаниям, предусмотренным статьей 12 Уголовного кодекса Российской Федерации, уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на территорию, на которой было окончено предварительное расследование", - отмечается в законопроекте.