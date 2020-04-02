Сенаторы одобрили закон об уголовной ответственности за повреждение воинских памятников

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил президентский законопроект об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение воинских захоронений, памятников, обелисков и других мемориалов, связанных с памятью о погибших при защите Отечества или его интересов или с днями воинской славы.

Под действие закона попадают также мемориальные сооружения, посвященные людям, защищавшим Отечество или его интересы.

За это преступление полагается штраф до 5 млн рублей или до пяти лет лишения свободы. Привлекать к ответственности будут в том числе иностранцев и лиц без гражданства.



Если преступление совершил иностранец, не проживающий в России постоянно, и если оно направлено против интересов России, уголовное дело может расследоваться по месту, определенному председателем Следственного комитета РФ или руководителем следственного органа федерального органа исполнительной власти, говорится в законе..