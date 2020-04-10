Власти США запретили еще на сто дней организацию морских круизов

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В США запрет на организацию морских круизов, введенный 14 марта, продлили еще на сто дней, до середины июля, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Таково решение Центра по контролю и предотвращению заболеваний.

Прежний приказ ограничивал выход круизных лайнеров в море на 30 дней.

Нынешний приказ вводит три альтернативные условия для возобновления круизов: Минздрав США должен отменить положение о том, что коронавирус остается экстренной угрозой здоровью и создает чрезвычайную ситуацию, сам центр должен пересмотреть решение о запрете круизов или с момента выхода настоящего приказа должно пройти как минимум сто дней.

До тех пор порядка ста американских круизных лайнеров должны стоять на якоре или оставаться в порту. По разным оценкам, на них находятся более 80 000 членов команд.

Чиновники отмечают, что такие лайнеры с их замкнутом пространством представляют собой особую опасность в случае проникновения на борт коронавируса. По данным центра, за последние недели как минимум на десяти лайнерах у людей проявлялись признаки ОРВИ или выявлялось заражение COVID-19.

Наиболее известен случай японского лайнера Diamond Princess. Там из 3711 человек на борту коронавирусом заразились 712, 11 человек умерли.