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Власти США запретили еще на сто дней организацию морских круизов

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В США запрет на организацию морских круизов, введенный 14 марта, продлили еще на сто дней, до середины июля, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Таково решение Центра по контролю и предотвращению заболеваний.

Пандемия коронавируса

Прежний приказ ограничивал выход круизных лайнеров в море на 30 дней.

Нынешний приказ вводит три альтернативные условия для возобновления круизов: Минздрав США должен отменить положение о том, что коронавирус остается экстренной угрозой здоровью и создает чрезвычайную ситуацию, сам центр должен пересмотреть решение о запрете круизов или с момента выхода настоящего приказа должно пройти как минимум сто дней.

До тех пор порядка ста американских круизных лайнеров должны стоять на якоре или оставаться в порту. По разным оценкам, на них находятся более 80 000 членов команд.

Чиновники отмечают, что такие лайнеры с их замкнутом пространством представляют собой особую опасность в случае проникновения на борт коронавируса. По данным центра, за последние недели как минимум на десяти лайнерах у людей проявлялись признаки ОРВИ или выявлялось заражение COVID-19.

Наиболее известен случай японского лайнера Diamond Princess. Там из 3711 человек на борту коронавирусом заразились 712, 11 человек умерли.

Застрявшие пассажиры лайнера Diamond Princess

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Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраляСША, Канада, Южная Корея, Гонконг и Италия начали эвакуацию своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на круизном лайнере Diamond PrincessОбязательным условиям для эвакуации является отрицательный тест на коронавирусВ понедельник число зараженных коронавирусом на борту судна достигло 454Над эвакуацией 24 итальянцев, среди которых члены экипажа, включая капитана судна, работают министерства обороны Италии, МИД и МинздравАмериканцев, которых на судне было более 400 человек, вывозит на родину чартерными рейсами Kalitta Air. Они будут доставлены на американские военные базы, где им предстоит еще пройти двухнедельный карантин.В то же время японские медики выявили заболевание у более 40 американских граждан, находящихся на лайнере. Они будут проходить курс лечения в японских медучреждениях.В ходе проверки коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения. Всего на борту Diamond Princess находятся 24 гражданина РФ.
Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраля
США Япония коронавирус Diamond Princess

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