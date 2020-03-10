Российские дипломаты не будут ходить на суд по MH17

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Россия не является стороной процесса по делу о крушении рейса MH-17 под Донецком, поэтому представители российского посольства в Нидерландах не присутствуют в суде. Об этом заявила пресс-атташе дипмиссия Ирина Гридина.

9 марта в комплексе "Схипхол" под Амстердамом окружной суд Гааги начал рассматривать дело об этой катастрофе. Обвиняемыми являются три гражданина России и гражданин Украины, в суд они не явились.

Адвокат одного из обвиняемых, россиянина Олега Пулатова, заявила суду, что ее клиент не признает причастности к крушению самолета. Представители россиян Игоря Гиркина (Стрелкова) и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко в суд не явились.

На первом судебном заседании выступили все стороны процесса: обвинение, защита и представители потерпевших. Судья Хэндрик Стейнхаус на этом заседание завершил.

Катастрофу, в которой погибли 298 человек, расследовала международная следственная группа под руководством Нидерландов. Следователи считают, что самолет по ошибке сбили из российского зенитно-ракетного комплекса "Бук", который перебросили в Донбасс через границу. В Москве не признают причастность к этой катастрофе и обвиняют следствие в предвзятости.

Россия предоставила Нидерландам все необходимые материалы "в ответ на соответствующие запросы и, более того, дополнительно направила важные данные по обстоятельствам" крушения малайзийского самолета в 2014 году в Донбассе, заявила Генпрокуратура России накануне начала процесса.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что есть основания заподозрить власти Нидерландов в развязывании информационной кампании с обвинительным уклоном в адрес Москвы.