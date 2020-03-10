Путин заявил, что РФ справится со вспышкой коронавируса, падением цен на нефть и курса рубля

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Россия достойно пройдет период нестабильности, связанный с распространением коронавируса, значительным снижением цен на нефть и колебанием курса рубля.

"Уверен абсолютно: мы этот период пройдем, пройдем достойно. И экономика в целом будет укрепляться, и важнейшие отрасли производства будут более мощными и конкурентоспособными", - сказал Путин, выступая в Госдуме во вторник.