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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

Путин заявил, что РФ справится со вспышкой коронавируса, падением цен на нефть и курса рубля

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Россия достойно пройдет период нестабильности, связанный с распространением коронавируса, значительным снижением цен на нефть и колебанием курса рубля.

"Уверен абсолютно: мы этот период пройдем, пройдем достойно. И экономика в целом будет укрепляться, и важнейшие отрасли производства будут более мощными и конкурентоспособными", - сказал Путин, выступая в Госдуме во вторник.

Владимир Путин Россия

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