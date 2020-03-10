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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Собаки-тепловизоры, первые клинические испытания CRISPR-терапии in vivo и две разновидности нового коронавируса

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученые из Швеции и Венгрии показали, что собаки своим мокрым носом могут различать температуру предметов, и нашли участок мозга, который отвечает за этот процесс. Он находится в соматосенсорой коре левого полушария. Инфракрасное, или тепловое излучение — это электромагнитные волны длиной от 0,74 микрометров до двух миллиметров. До сих пор был известен всего один вид млекопитающих, способных чувствовать инфракрасное излучение — летучая мышь Desmodus rotundus.

- Начались первые клинические испытания CRISPR-терапии in vivo, то есть на живом человеке. Раньше редактирование происходило in vitro: у людей забирали часть клеток, например, стволовые клетки крови, обрабатывали системой CRISPR/Cas9, размножали и вводили обратно в организм. Пациента, о котором идет речь, лечат от одной из форм врожденной слепоты. Ее причина - мутация в гене, который отвечает за формирование выростов в палочках и колбочках. Ему ввели раствор под сетчатку одного глаза, оценить успехи терапии можно будет через месяц.

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- Ученые смогли доказать белковую природу обнаруженных ранее в метеоритах органических полимеров и определить структуру основной разновидности, получившей название гемолитин. Как выяснилось, это соединение является двумя цепочками аминокислот, состоящими в среднем из 16 остатков глицина или его производных, которые по краям удерживаются общими группами с содержанием железа и лития. Внеземное происхождение веществ подтверждается нехарактерным для планеты соотношением изотопов.

- Китайские ученые сообщают, что новый коронавирус SARS-CoV-2 (сначала этот вирус называли 2019-nCoV) имеет две разновидности: одна более агрессивная, молодая и распространенная (тип - L), другая — менее смертоносная, зато эволюционно более старая (тип S). Самое четкое их генетическое различие — два однонуклеотидных полиморфизма, которые всегда идут в сцепке друг с другом. Различаются они и своим географическим распространением. В Ухане 96,3 процента заболевших заразились SARS-CoV-2 L-типа, а за пределами этого города таких меньше — 61,6 процента.

- В партнерском материале сайт N+1 рассказал о работе системы распознавания лиц и можно ли обмануть ее, используя различные приемы: от надевания очков и париков до нанесения макияжа в стиле Дэвида Боуи.

- В истории с эпидемией коронавируса остается множество неизвестных. Например, много вопросов возникает о способах его обнаружения. В этом материале сайт N+1 отвечает на самые распространенные из них. Например, если образцы вируса 2019-nCoV до сих пор не приехали в Россию из Китая (как говорит глава Роспотребнадзора), то откуда мы знаем, что тесты работают? А если они работают, то почему результатов приходится ждать по несколько дней?

- В партнерском материале N+1 рассказывается, что происходит за те доли секунды, в течение которых поисковик обрабатывает ваш запрос, и как ему удается это сделать, даже если он сформулирован не очень хорошо.

N+1 дайджест

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