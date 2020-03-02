Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

"Пивоварни" в женском мочевом пузыре, кошачья музыка и разговаривающие деревья

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Кошачья музыка успокоила кошек лучше классической человеческой. Субъективные поведенческие показатели стресса у животных снизились, когда им во время осмотра в ветеринарной клинике включили специально записанную музыку со звуками урчания и кормления котят. У кошек, которые слушали кошачью музыку, стресс также был значительно более снижен и после окончания осмотра — когда музыку выключили.

- Ученые опубликовали первые научные результаты марсианского зонда InSight. Оказалось, что Марс по-прежнему сейсмически активен. Его кора неоднородна по составу и содержит небольшое количество летучих веществ. Также удалось построить карту строения подповерхностных слоев в месте высадки аппарата и узнать больше о погоде на Красной планете.

- У 61-летней американки обнаружили мощные "внутренние пивоварни" в мочевом пузыре. Во время обследования перед пересадкой печени у нее в моче нашли дрожжи Candida glabrata, способные производить этанол. Ранее такое диагностировали только в образцах мочи уже после гибели пациентов.

- Блеск одной из ярчайших звезд ночного неба, красного сверхгиганта Бетельгейзе, перестал снижаться впервые с октября 2019 года. Считается, что ее текущий возраст лежит в диапазоне от 8 до 8,5 млн лет. Она сейчас ближе к концу основной части своего жизненного цикла, когда в недрах выделяется энергия за счет термоядерного синтеза. На текущем этапе в ее ядре исчерпался водород, там происходят менее энергетически выгодные реакции более тяжелых ядер. При этом оболочка светила значительно расширилась и охладилась, из-за чего звезда выглядит красноватой даже при наблюдении невооруженным глазом.

- Обновления софта стали ежедневной реальностью нашей жизни и происходят зачастую без нашего участия и даже ведома. В этом материале N+1 разбирался, почему иногда после обновления прошивки или приложения гаджет начинает работать хуже и почему багов при этом нельзя избежать.

- Мы привычно считаем, что в природе деревья не умеют ни двигаться, ни общаться друг с другом, но на самом деле это не так. О том, на что способны эти удивительные представители растительного царства, можно прочитать в этом материале.

- Когда человечество обучалось использовать энергию лошади, угля, нефти, атомного распада, оно поднималось на новый уровень могущества. Освоение космоса ознаменовало новый этап в развитии человечества в целом и энергетики в частности. Но мало вывести спутник на орбиту — надо дать ему ресурсы, чтобы функционировал. В партнерском материале N+1 рассказывает о том, как обеспечивают энергией спутники и космические корабли.