Президент РФ указал на наличие множества уязвимостей внутри страны

Много в России еще "сделано на живую нитку", заявил Владимир Путин

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Внутри России еще много уязвимого, много сделано "на живую нитку", заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Госдуме во вторник.

"Все прекрасно понимают, что и внутри страны у нас, к сожалению, много еще пока, что называется, сделано, как в народе говорят, на живую нитку", - сказал Путин. По его словам, это касается и внутриполитической стабильности, и межнационального и межрелигиозного согласия, а также экономического и социального развития.

Именно с этим, по словам главы государства, связана острая и активная дискуссия в ходе работы над поправками в Конституцию о том, как будет формироваться институт высшей государственной власти в России, "а именно - институт президентской власти".

"Именно президент является гарантом Конституции, а если сказать проще, по-другому, является гарантом безопасности нашего государства, его внутренней стабильности и внутреннего эволюционного развития, именно эволюционного", - уточнил Путин.

В ходе выступления в Госдуме глава государства также подчеркнул, что в настоящий момент в России абсолютно необходима сильная президентская вертикаль власти, учитывая текущую ситуацию в экономике и сфере безопасности. Вместе с тем Путин выразил уверенность, что со временем высшая власть в РФ не будет персофиницирована и "связана с каким-то одним человеком конкретно".