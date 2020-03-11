Адвокат Голунова заявил, что видеозапись задержания журналиста уничтожена

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Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Видеозаписи, которые снимались бывшими сотрудниками УВД по ЗАО при задержании журналиста Ивана Голунова, удалены, заявил в Мосгорсуде адвокат потерпевшего Сергей Бадамшин.

"Видеозаписи, которые вели при задержании моего подзащитного (Максимом) Уметбаевым и (Романом) Феофановым в настоящий момент уничтожены", - сказал Бадамшин.

Бадамшин ответил на доводы апелляционной жалобы предполагаемого организатора преступления Игоря Ляховца, что все "доказательства, которые можно было уничтожить - уже уничтожены".

Сам Ляховец в суде заявил, что с избранной мерой пресечения категорически не согласен. Он ознакомился с предоставленными суду материалами, но не нашел в них своей причастности к преступлениям.

"Я ходил (имеется в виду содержание в ИВС - ИФ) в маленькой робе. На мне даже не застегивались штаны. В ИВС меня посадили вместе с ранее судимым, что запрещено законом. Содержусь в одиночестве, не как офицер, а как террорист или изменник Родины. Это пытки. Может кому-то нравится сидеть в клетке или пытки, но это не для меня", - заявил Ляховец в Мосгорсуде, где в среду рассматривается апелляционная жалоба на его заключение под стражу.

Адвокат Алексей Коврижкин просил суд перевести Ляховца под домашний арест или отпустить его под залог. Сумму залога Коврижкин не уточнил.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено.

Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, и не исключал, что его уголовное дело связано с расследованием о ритуальном бизнесе, над которым он работал перед задержанием.

Как считает следствие, не позднее 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Феофанов, Денис Коновалов, Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Ляховца приобрели и подложили журналисту "Медузы" Голунову наркотики, против него было возбуждено уголовное дело.

Бывшие полицейские арестованы. Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере (п.п. "а", "б", "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 3 ст. 303 УК РФ и ч. 2 ст. 286 УК РФ).

Ранее в среду Мосгорсуд оставил под стражей Уметбаева. Также суд признал законным решение о заключении под стражу Коновалова. Накануне его адвокат Алексей Губкин заявил "Интерфаксу", что отозвал жалобу на заключение под стражу своего подзащитного, поскольку Коновалов по ходатайству следствия 26 февраля был переведён под домашний арест.

В среду Мосгорсуд рассмотрит еще две жалобы бывших сотрудников УВД по ЗАО - Сергалиева и Феофанова.