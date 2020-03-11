Что произошло за день: среда, 11 марта

ВОЗ объявила о пандемии коронавируса, Госдума приняла закон о поправках к Конституции, суд в США вынес приговор Харви Вайнштейну

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Госдума в третьем чтении приняла закон о поправках к Конституции. Позднее в среду Совет Федерации одобрил законопроект. Как сообщил источник, единственным проголосовавшим против стал сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев. При обсуждении председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Путин поднял страну с колен и должен иметь право снова баллотироваться на пост президента, что поправки и предполагают. Теперь их направят на рассмотрение в региональные парламенты.

- ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. В России число зараженных достигло 28, из них в Москве - 15, включая одного ребенка, у которого нет симптомов заболевания. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что коронавирусом могут заболеть 60-70% населения страны. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что коронавирус грозит экономике Европы шоком, сопоставимым с кризисом 2008 года. Министр финансов Эстонии Мартин Хельме уже объявил о начале экономического кризиса в стране. Правительство Украины установило трехнедельный карантин. В Китае эпидемия идет на спад, в Ухане из временного госпиталя выписали последних пациентов.

- Saudi Aramco увеличит объем добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки. На фоне этих новостей, а также после публикации данных Минэнерго США цены на нефть продолжили падение: стоимость майских фьючерсов Brent к 18:50 по Москве составила $36,24 за баррель (-2,6% и +8,3% накануне), апрельская цена WTI - $33,4 за баррель (-2,8% и +10,4% во вторник).

- Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы по обвинению в сексуальном насилии. В суд 67-летнего голливудского продюсера привезли в инвалидной коляске. Его защита просила о снисхождении, заявив, что даже минимальный пятилетний срок с учетом состояния здоровья Вайнштейна может оказаться пожизненным.

- Украинские депутаты впервые за шесть лет посетили заседание Госдумы. Делегация приехала в рамках создания рабочей группы парламентариев стран "Нормандской четверки". Депутаты Госдумы стоя поприветствовали коллег из Верховной рады.