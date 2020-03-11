Тысячу человек поместили под меднаблюдение после контакта с заболевшими COVID-19 в Москве

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Около тысячи человек, которые контактировали с заболевшими коронавирусом в Москве, находятся под медицинским наблюдением. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, "за короткий срок были выявлены все, кто мог так или иначе контактировать с заболевшими".

"Это не только ближний круг - друзья и родственники, но также пассажиры рейсов, водители такси, курьеры и так далее. По правилам они также были помещены под медицинское наблюдение - часть госпитализированы, часть соблюдают режим домашней изоляции, часть находятся в обсервационном центре", - сообщила Ракова журналистам в среду.

"Всего под медицинским наблюдением в Москве сейчас находятся около 1 тысячи человек. Данные по 700 пассажирам, покинувшим Москву, переданы в службы других регионов", - сказала она.

В России в настоящее время 20 официально зарегистрированных случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19.

Всего на сегодняшний день в столице подтверждено девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Один пациент выписан из больницы после полного выздоровления.