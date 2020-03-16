Россия в письме к ЕСПЧ отказалась отвечать за насилие в семье

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Россия направила в ЕСПЧ последние возражения перед рассмотрением жалобы четырех пострадавших от домашнего насилия женщин, пишет газета "Коммерсантъ". В документе говорится, что РФ не должна нести ответственность в случаях семейно-бытового насилия, если вред был нанесен не должностными лицами, а частными.

Речь идет о жалобах Натальи Туниковой - ее гражданский партнер пытался сбросить ее с 16-го этажа (женщина пыталась защищаться и ударила его ножом, после чего попала под суд), Маргариты Грачевой - бывший муж отрубил ей кисти рук (она требует от государства возместить расходы на ее лечение), Елены Гершман - ее избивал бывший муж (суд два раза отказал ей в возбуждении уголовного дела).

Заявительницы жаловались, что власти не могут защитить их от дискриминации и домашнего насилия. Адвокаты женщин указывали, что происшедшее с женщинами надо рассматривать как пытки, причиной которых стало в том числе бездействие полицейских и всей правовой системы.

В документе, который направил уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека, замминистра юстиции Михаил Гальперин, приводятся "некоторые новые аргументы" правительства. В нем говорится, что согласно статье 3 Конвенции о защите прав и свобод человека (запрещение пыток) государство не может нести ответственность за ситуации заявительниц, так как "страдания и травмы причинялись им в результате действий частных лиц (а не должностными лицами)".

Отмечается также, что "потерпевшие не имеют права оспаривать законность действий или бездействия полиции в ходе расследования в связи с привлечением к административной ответственности предполагаемого обидчика". По мнению авторов ответа, следует воспользоваться главой 22 КоАП, позволяющей подать административный иск о действии или бездействии полиции и провести для этого отдельный процесс.

Ранее Минюст в меморандуме для ЕСПЧ уже заявлял, что законодательство эффективно и в настоящее время нет необходимости принимать специальные акты о насилии в семье. По мнению Минюста, в жалобе заявительниц наблюдается дискриминация по отношению к мужчинам. Позднее после общественного возмущения в Минюсте допустили в случае необходимости возможность "дальнейшего совершенствования" законов. Заявительницы, в свою очередь, указали, что меры, которые упоминает Минюст, в реальности могут не применяться или относиться к другим преступлениям, а, кроме того, могут стать финансовым и организационным бременем для самих жертв.