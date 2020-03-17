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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:49

Региональным лабораториям разрешили делать тесты на коронавирус

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор разрешил региональным лабораториям проводить тесты на коронавирус COVID-19, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с участием президента Владимира Путина. Мэр возглавил специально созданную рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом.

По его словам, соответствующий приказ Роспотребнадзора был зарегистрирован 17 марта. Ранее сообщалось, что делать тесты на коронавирус могли только в новосибирском ГНЦ "Вектор".

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что всего таких тестов сделали 110 000, но в ближайшую неделю их количество как минимум удвоится.

"Дальше будет прогрессия в зависимости от того, какое количество людей, которые подлежат тестированию, будут в субъектах Федерации", - пообещала она.

По словам чиновницы, в первую очередь нужно делать анализы тем, кто прибыл из неблагоприятных по коронавирусу стран, затем - контактных лиц заразившихся, в-третьих - заболевшим ОРВИ, у которых диагностирована пневмония, даже не связанная с коронавирусом.

"Но я хочу обратиться к россиянам, что необходимости проводить тест всем на коронавирус на данный момент нет", - добавила она.

Ранее 17 марта частная компания "Инвитро" сообщила, что начнет делать тесты на COVID-19.

Роспотребнадзор Сергей Собянин Владимир Путин Татьяна Голикова ГНЦ Вектор

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