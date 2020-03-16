Досрочные ЕГЭ будут перенесены на неопределенный срок

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Сроки досрочной сдачи Единого госэкзамена в школах перенесут "без ущерба для выпускников", сообщила глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьер Татьяна Голикова. Новые даты досрочных ЕГЭ она пообещала назвать в ближайшее время. Пока их не определили.

Она заверила, что перенос сроков не скажется на абитуриентах и на их поступлении в вузы.

Также Голикова сообщила, что Минпросвещения и Рособрнадзор сформируют рабочую группу по организации дистанционной учебы в средних учебных заведениях. Группа будет работать с регионами, школами, колледжами и директорами учебных заведений.

Администрации регионов и городов начали вводить свободный режим посещения или закрывать учебные заведения на карантин из-за коронавируса.