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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:27

Главный раввин России закрыл свою синагогу

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Главный раввин России Берл Лазар распорядился закрыть свою синагогу в Московском еврейском общинном центре в Марьиной Роще с полуночи 18 марта, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе Федерации еврейских общин страны (ФЕОР).

"Такое решение раввин принял в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции. Прихожанам, у которых в синагоге хранятся личные вещи, молитвенные принадлежности, рекомендовано забрать их", - сказал собеседник агентства.

По словам президента ФЕОР Александра Бороды, это было "непростое решение, но своевременное". "Мы призываем всех верующих оставаться и молиться дома, стараться работать дистанционно, больше проводить времени со своей семьей. Принятые еврейской общиной меры должны помочь в нашей общей борьбе с вирусом", - заявил Борода журналистам.

Об открытии синагоги, располагающейся в крупнейшем еврейском религиозном центре Восточной Европы, будет объявлено, как только опасность для здоровья минует. В то же время в здании общинного центра в Марьиной Роще продолжается продажа мацы для праздника Песах, который начнется вечером 8 апреля.

Также закрылись на карантин синагога на Большой Бронной и еврейский религиозно-культурный центр "Жуковка" в Подмосковье.

В минувшее воскресенье, 15 марта, раввин Лазар распространил послание, в котором указал, что в Торе есть прямая заповедь "И берегите очень души ваши". "Человек должен делать все, что от него зависит, для того, чтобы заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих", - говорилось в обращении духовного лидера.

Кроме того, на днях распоряжением главы ФЕОР число молящихся в московских синагогах было ограничено до 50 человек.

Ранее в марте Борода говорил, что коронавирус не является одним из признаков приближающегося конца света. По мнению раввина, эта инфекция не сравнима с такими страшными эпидемиями, как, например, испанский грипп, который в начале XX века унес жизни трети населения Европы, или чума в средние века.

Берл Лазар Москва Марьина Роща ФЕОР

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