Лицей-интернат в Геленджике, упоминавшийся на пресс-конференции Путина, лишен лицензии

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края в среду аннулировал лицензию на образовательную деятельность у ФГБОУ "Лицей-интернат комплексного формирования личности детей и подростков", основанного педагогом-новатором Михаилом Щетининым.

"Удовлетворить исковое заявление министерства образования Краснодарского края. Аннулировать лицензию на осуществление образовательной деятельности, выданную 10 марта 2015 году", - зачитала судья результативную часть решения.

Основанием для обращения в суд, по мнению краевых чиновников, стало нарушение образовательным учреждением, расположенным в поселке Текос под Геленджиком, лицензионных требований.

В частности, на территории интерната были выявлены капитальные объекты, построенные учащимися учебные корпуса, которые эксплуатировались без правоустанавливающих документов или не имели разрешений пожарных и санитарных служб.

Согласно материалам дела, в составе имущественного комплекса интерната фактически числится только главный учебный корпус площадью 1400 кв. метров, что недостаточно для организации полноценного учебного процесса.

Также установлено, что в учреждении отсутствует многофункциональная спортивная площадка. Под нее приспособлен участок, переданный в безвозмездное пользование.

Кроме того, в исковом заявлении краевое Минобразования указывает на отсутствие у действующего более 30 лет интерната образовательной программы, согласованной с учредителем - министерством просвещения РФ.

Руководство школы-интерната настаивало, что предприняло все необходимые усилия для устранения обнаруженных недостатков.

"Наши действия по устранению нарушений носят добросовестный и добровольный характер. Сделать это было непросто, так как с июля 2019 года деятельность государственной лицензии образовательного учреждения была приостановлена по решению Геленджикского районного суда", - заявил на одном из заседаний суда в феврале исполняющий обязанности директора Ян Селезнев.

На момент приостановки деятельности в учреждении находились 106 воспитанников - все они были распущены по домам.

Вопрос о закрытии лицея-интерната имени Щетинина поднимался в декабре 2019 года в ходе ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Представитель издания "Президент" пожаловался главе государства на бесконечные проверки и попытки краснодарских чиновников ликвидировать учебное учреждение.

По данным интернет-сайта лицея, статус государственной образовательной организации федерального подчинения был присвоен лицею постановлением правительства РФ от 5 июля 2010 года.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", с 2017 по 2019 годы лицей-интернат получил государственные субсидии на сумму 160 млн рублей.

"Центр комплексного формирования личности детей и подростков" был создан в 1988 году в станице Азовской Краснодарского края по инициативе академика Российской академии образования Михаила Щетинина. С 1994 года лицей работает в поселке Текос города-курорта Геленджик. Обучение в лицее-интернате основывается на отказе от стандартных систем образования (метод "погружения" в предмет, обучение в группах детей разного возраста).