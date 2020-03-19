Володин предложил дать крупным ТРЦ отсрочку для выплат по кредитам

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил дать крупным торговым и развлекательным центрам отсрочку в выплатах по кредитам, чтобы помочь им в нынешней ситуации, когда у них спала посещаемость.

Он предложил это министру финансов Антону Силуанову, который пришел на пленарное заседание палаты.

Спикер поручил думскому комитету по экономической политике продумать меры поддержки и обсудить их с представителями профессионального сообщества.

"Потому что как раз здесь необходимо, может быть, предложить правительству отсрочить выплату платежей по кредитам, какие-то другие меры поддержки. Нам крайне важно организоваться таким образом, чтобы мы прошли все эти вызовы и проблемы и внимательно относились к тем, что сегодня оказался в тяжелом положении исходя из ситуации, связанной с вирусом", - подчеркнул Володин.

Ранее стало известно, что правительство введет трехмесячный мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, а даст им отсрочку на платежи по аренде.