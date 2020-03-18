На фоне продолжения обвала рынка акций РФ в среду выросли продуктовые ритейлеры

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду продолжил обвальное падение вместе с мировыми площадками и нефтью на фоне бегства инвесторов из рисковых активов в условиях продолжающегося расширения пандемии коронавируса COVID-2019; лидерами отката выступили акции "Аэрофлота", несущего убытки из-за закрытия многих направлений авиарейсов, а фаворитами стали акции продуктовых ритейлеров.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2112,64 пункта (-5%, днем индекс падал ниже 2100 пунктов - минимум с апреля 2018 года); индекс РТС - 832,26 пункта (-11%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 12,2%.

Доллар подскочил до 79,94 рубля (+4,49 рубля), максимум сделок достигал 80,05 руб./$1.

Россия в среду ввела ограничение на въезд в страну иностранцев, мера будет действовать до 1 мая. Согласно распоряжению правительства, ФСБ России временно ограничила въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Белоруссии.

В лидерах снижения выступили акции "Аэрофлота" (-12,2%, до 56,7 рубля - минимум с марта 2016 года), "РусАла" (-11,3%), "ЛУКОЙЛа" (-9,9%), "Норникеля" (-9,8%), "НОВАТЭКа" (-9,2%), "ФСК ЕЭС" (-8,9%), "Россетей" (-8,8%), "Татнефти" (-8,8%), "Башнефти" (-8,6% и -10% "префы"), "АЛРОСА" (-8,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-6,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-6,2%).

Выросли акции ПАО "Полюс" (+3,2%), а также бумаги продуктовых ритейлеров и аптечных сетей из-за возросшего потребительского спроса: "Аптечной сети 36,6" (+16,2%), "Магнита" (+0,5%), ГДР "Лента" (+5%), GDR X5 Retail (+3,3%).

В США индексы во вторник выросли на 5,2-6,2% благодаря информации о готовящемся властями США пакете мер объемом порядка $1 трлн, призванных смягчить негативные последствия распространения коронавируса.

Поддержку рынку оказали заявления министра финансов США Стивена Мнучина о том, что американские власти планируют прямые выплаты в пользу граждан, оказавшихся под ударом из-за коронавируса. В общей сложности на эти цели может быть направлено $250 млрд, пишет The Wall Street Journal.

В среду в Азии после попыток роста фондовые индексы вновь ушли в "минус" (японский Nikkei 225 просел на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%, гонконгский Hang Seng упал на 4,2%), снижаются Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX теряют 4,1-6,1%) и Америка (индекс S&P 500 упал на 5,1%, к 2400 пунктам).

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 6,3% после того, как премьер страны Скотт Моррисон предупредил сограждан, что эпидемия коронавируса может продлиться до полугода.

Масштабы помощи порождают опасения в отношении финансовой стабильности США и стимулируют рост доходности госбумаг - доходность 10-летних US Treasuries выросла на 7,4% и превышает в среду 1,07% (на максимуме доходность превышала 1,11% годовых).

Японский ЦБ, согласно опубликованным в среду данным, купил акций накануне более чем на $1 млрд в пересчете на американскую валюту в рамках программы поддержки рынков. Кроме того, правительство Японии обсуждает новые меры помощи экономике.

ФРС во вторник вечером запустила Primary Dealer Credit Facility, еще один механизм экстренной финансовой помощи для повышения доступности краткосрочных кредитов для финансовых институтов. Первичные дилеры, в число которых входит 24 организации, с пятницы получат доступ к краткосрочным кредитам под залог различных ценных бумаг, в том числе негосударственных, под 0,25%.

Свои меры по борьбе с последствиями коронавируса анонсируют правительства Европы и других стран.

Нефть в среду обвалилась к новым многолетним минимумам, цена Brent к 18:50 МСК откатилась на $3,8 ниже уровня суточной давности. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $26,2 за баррель (-8,8% и -4,4% во вторник), майская цена WTI - $23,59 за баррель (-13,7% и -6,1% накануне).

Статданные Минэнерго США о запасах сырья рынок проигнорировал. Резервы нефти выросли за неделю на 1,95 млн баррелей при прогнозах роста на 2,6-3,7 млн баррелей, а запасы бензина и дистиллятов сократились сильнее ожиданий.

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, мировые фондовые рынки находятся под сильным давлением, невзирая на стимулы со стороны мировых центробанков, направленные на преодоление последствий пандемии COVID-19.

Инвесторы продолжают стремительно уходить от рисков, нефть Brent упала ниже отметки $30 за баррель. Продлеваются сроки закрытия производств и предприятий в ЕС и США, границы по-прежнему закрыты. Долговые рынки также остаются под давлением, в том числе рынок US Treasuries, несмотря на ежедневные покупки ФРС на сумму $40 млрд. Администрация Трампа объявила о предоставлении пакета стимулов объемом $1 трлн, аналогичные меры предпринимаются в Европе.

По словам старшего аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктора Маркова, снижение индекса S&P 500 продолжается пять недель подряд. Нефть Brent продолжает ползти вниз, и сейчас главный вопрос - пробой вниз минимума 2016 года $27 за баррель или отскок вверх. В моменте нефть может уйти вниз ниже $27, но длительное время она там, скорее всего не удержится. Так уже было в 2009 и 2016 годах.

В целом дешевая нефть пойдет на пользу России, поскольку для правительства есть хорошие стимулы развивать другие сектора экономики. При стоимости нефти выше $100 за баррель российская экономика начала сбавлять обороты, а бегство капитала из страны только увеличивалось. В дальнейшем, вероятно, Brent может отскочить к $35-40 за баррель. Саудовская Аравия имеет большое количество социальных программ, и их придется сворачивать при дешевой нефти, как в 2016 году, что может привести к недовольствам и протестам.

На российском рынке в среду наблюдалось оживление покупателей в секторе ритейла, для которого сейчас хорошее время. Чем больше ажиотажа, тем выше продажи, хотя настроения населения еще далеки от 90-х. При этом в ЕС ситуация похуже, если верить информации соцсетей и СМИ, отмечает Марков.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, давление на глобальный рынок продолжают оказывать проблемы с ликвидностью в долларовой системе. Нефть торгуется уже у $26 за баррель Brent, золото упало ниже $1500 за тройскую унцию. В России растут бумаги розничных сетей на фоне ажиотажного спроса населения на продукты питания. Многие готовятся к дистанционной работе и самоизоляции на фоне карантинных мер по сдерживанию коронавируса. Хуже всех в среду вновь выглядели акции "Аэрофлота": по сути, компания на неопределенный срок лишилась сферы деятельности, хотя аналогичное касается авиаперевозчиков по всему миру. Негативно на дешевую нефть отреагировали акции нефтяников.

Доллар подскочил до 80 рублей. На рынке растет убежденность, что ЦБ РФ все же повысит ставку на заседании в пятницу, чтобы обеспечить рынок ОФЗ и рубль дополнительной защитой. Негативом для рубля является нефть, но все же больше ущерба для валют развивающихся стран наносит ситуация с ликвидностью в долларовой системе. Курс доллара выше 80 руб./$1 может поставить под сомнение всю работу ЦБ РФ в последние годы, а значит, регулятор будет более активно защищать отечественную денежную единицу.

Пугающие меры поддержки экономики

Продолжают поступать новости о масштабных мерах поддержки экономики в условиях коронавирусного кризиса, но пока они больше пугают рынки, чем обнадеживают. Великобритания потратит 350 млрд фунтов стерлингов на поддержку экономики. В США готовят законопроекты, которые предусматривают расходы от $850 млрд и более. Остается только гадать, кто будет финансировать эти долги. На роль первых кандидатов выходят регуляторы, которые вновь запускают количественные программы. Однако рынки пока не верят в эффективность этих мер. Длительное падение рынков привело к проблемам с ликвидностью, а подобные проблемы быстро не решаются, поэтому многие экономисты полагают, что для спасения американского рынка может понадобиться $1,5-2 трлн количественного смягчения. Естественно, что это также позитивно отразится и на других активах, но пока падение продолжается.

Goldman Sachs вновь обновил свой прогноз, ожидая падения Brent до $20 в II квартале при сокращении спроса на 8 млн б/с. В годовом выражении спрос может упасть на 1,1 млн б/с. На этом фоне министр нефти Ирака призвал организовать срочную встречу ОПЕК и других производителей, чтобы выработать меры по стабилизации рынка, отмечает Кочетков.

По словам эксперта "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, несмотря на беспрецедентные меры монетарного и фискального стимулирования экономики со стороны глобальных центробанков, рынки остаются в крайне нестабильном состоянии и сохраняют склонность к сильным провалам даже в отсутствие явных сиюминутных драйверов.

Многие крупные участники рынка находятся в ситуации нехватки ликвидности для поддержания маржинальных позиций. Поэтому, несмотря на достаточно привлекательные уровни по многим биржевым активам, отсутствует достаточный спрос со стороны инвесторов, способный противостоять вынужденным продажам для возврата задолженности по маржинальным позициям.

Учитывая сложившуюся негативную обстановку, прежде всего связанную с низкими ценами на нефть, на краткосрочном горизонте рубль, скорее всего, продолжит планомерно ослабевать. Дополнительное давление на него оказывает выход нерезидентов из ОФЗ, что отражается в падении индекса гособлигаций RGBI, который обновил годовой минимум, отмечает эксперт.

Аналитики Нордеа банка также констатируют, что эффективность пакета мер центробанков для поддержки мировой экономики по-прежнему вызывает вопросы и значимой поддержки финансовым рынкам они не оказывают. Ситуация на глобальных площадках останется весьма неопределенной, а риски дальнейших панических распродаж по-прежнему являются повышенными. Пока распространение коронавируса не удастся взять под контроль, настроения на рынках останутся подавленными.

В условиях, когда настроения на финансовых рынках определяются развитием событий по коронавирусу, локальные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США не оказывают какого-либо значимого влияния на нефтяной рынок. Ирак, являющийся второй страной в списке крупнейших производителей нефти в ОПЕК, призвал страны ОПЕК+ провести экстренную встречу для обсуждения действий по стабилизации нефтяного рынка. В результате, цены на нефть остаются под давлением из-за сокращения спроса на энергоносители в условиях распространения вируса, а также из-за продолжающейся ценовой войны между странами ОПЕК+, полагают эксперты Нордеа.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Иркутскэнерго" (-15,2%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-13,7%), "ТГК-1" (-13,3%), "Объединенной вагонной компании" (-13%), банка "Санкт-Петербург" (-12,7%), "Иркута" (-12%).

Подорожали бумаги ПАО "Фармсинтез" (+11,5%), ПАО "Русская аквакультура" (+11,4%), ПАО "Тантал" (+2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 128,603 млрд рублей (из них 27,438 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка ).