Бизнесмена в Петербурге доставили в полицию за аудиозапись о COVID-19

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Полицейские Петербурга провели профилактическую беседу с автором аудиозаписи с недостоверной информацией о коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в четверг.

Накануне, 18 марта, в интернете появилась аудиозапись с мнением мужчины о ситуации с распространением COVID-19 в России, информация в которой, как считает полиция, не соответствует действительности.

Было установлено, что автором записи является 41-летний предприниматель из Петербурга. Мужчину доставили в полицию. В ходе опроса он пояснил, что данную аудиозапись разместил в закрытой группе мессенджера, выразив сожаление, что она получила широкое распространение, следует из сообщения. Бизнесмена предупредили о недопустимости распространения такой информации.

Как отмечается, ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области намерено жестко пресекать распространение "вредоносного и дестабилизирующего контента", а его авторов - привлекать к ответственности.