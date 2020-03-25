В Петербурге зафиксировали резкий скачок заболеваемости ОРВИ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге с 16 по 23 марта зарегистрировано 63 тысячи случаев ОРВИ, что на 23% выше показателя заболеваемости неделей ранее.

При этом городское управление Роспотребнадзора подчеркивает, что заболеваемость ОРВИ находится на уровне эпидпорога.

Превышение порогового значения заболеваемости на 24% отмечено среди детей 7-14 лет.

За тот же период зарегистрировано 406 случаев с предварительным диагнозом "пневмония", показатель заболеваемости находится на уровне прошлой и ниже уровня аналогичного периода 2019 года на 8%.