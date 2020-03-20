Число выписанных в России пациентов с COVID-19 выросло до девяти
Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Девять человек с коронавирусной инфекцией COVID-19 выздоровели в России, следует из данных, опубликованных на официальном сайте стопкоронавирус.рф.
Таким образом, число выздоровевших увеличилось до девяти.
Пять случаев выздоровления, о которых было известно ранее, это два гражданина Китая, выписанные в середине февраля, два гражданина России и один гражданин Италии (итальянский студент по обмену, который учился в петербургском медвузе).
По предварительным данным, еще четверо выздоровевших - это пациенты в Москве, уточняет источник в правительстве РФ.
Всего в России зарегистрировано 199 официальных случаев коронавируса, из них 52 были выявлены за последние сутки - эту статистику накануне приводил оперативный штаб.
Сайт стопкоронавирус.рф был запущен в рамках поручения руководства страны оперативно информировать россиян о ситуации с коронавирусной инфекцией в России.