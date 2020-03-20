Число выписанных в России пациентов с COVID-19 выросло до девяти

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Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Девять человек с коронавирусной инфекцией COVID-19 выздоровели в России, следует из данных, опубликованных на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

Таким образом, число выздоровевших увеличилось до девяти.

Пять случаев выздоровления, о которых было известно ранее, это два гражданина Китая, выписанные в середине февраля, два гражданина России и один гражданин Италии (итальянский студент по обмену, который учился в петербургском медвузе).

По предварительным данным, еще четверо выздоровевших - это пациенты в Москве, уточняет источник в правительстве РФ.

Всего в России зарегистрировано 199 официальных случаев коронавируса, из них 52 были выявлены за последние сутки - эту статистику накануне приводил оперативный штаб.

Сайт стопкоронавирус.рф был запущен в рамках поручения руководства страны оперативно информировать россиян о ситуации с коронавирусной инфекцией в России.