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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:54

Акции против поправок в Конституцию прошли в Тюмени и Екатеринбурге

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В двух городах Уральского федерального округа в воскресенье прошли согласованные с властями протестные акции против поправок в Конституцию России.

Изменение Конституции

Так, в Тюмени в митинге, организатором которого выступили представители КПРФ, приняли участие около 50 человек, сообщил "Интерфаксу" сотрудник городской администрации. Он добавил, что в пикете, организованном инициативной группой граждан, участвовало до 15 человек.

Также акция против поправок в Конституцию прошел в Екатеринбурге, сообщил агентству член бюро партии "Яблоко" Максим Петлин.

По словам собеседников "Интерфакса", протесты прошли без нарушений общественного порядка и задержаний.

Предполагается, что голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ пройдет 22 апреля, дата прописана в указе президента. Его могут отложить, если серьезно осложнится ситуация с распространением коронавируса.

Тюмень Екатеринбург

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