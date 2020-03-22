В детсадах Ставрополья отменили карантин по просьбам родителей

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Детсады Ставрополья будут работать, но водить ли туда детей - решать будут сами родители, сообщил глава Минобразования края Евгений Козюра журналистам в воскресенье.

"Поступило много вопросов по поводу работы детских садов в ближайшие недели. Эти вопросы касаются того, что детей оставить не с кем, а больничный брать нецелесообразно. (...) Принято решение, что в ближайшие недели, с понедельника, все детские сады работают в штатном режиме. Родители будут иметь возможность самостоятельно принимать решения о том, вести ребенка в детский сад или нет", - сказал он.

Ранее губернатор Ставрополья сообщал, что в целях недопущения распространения коронавируса, с понедельника и до 12 апреля детские сады региона будут закрыты на карантин.

Кроме того, на аналогичный период школы края уходят на каникулы. В этой части решение не изменено.

Также в крае временно запрещены все массовые мероприятия, учреждения среднего профобразования будут переведены на дистанционный формат обучения.

Ранее краевые власти сообщали, что в регионе выявлено первое заражение коронавирусом - у врача, которая в марте посещала Мадрид, а после этого не находилась в самоизоляции, поскольку чувствовала себя хорошо. Когда состояние здоровья ухудшилось, женщину поместили в краевую инфекционную больницу и проверили около 1,2 тыс. человек, с которыми она могла контактировать. У 11 из них экспресс-тесты выявили заражение COVID-19, анализы направлены в Новосибирск, но пока лаборатория не дала ответа - верны ли эти предварительные данные. Кроме того, ряд сотрудников Минздрава направлены в карантин, поскольку на днях эта пациентка находилась на публичном мероприятии, проводимом министерством.

В минувшую субботу заместитель краевого координационного совета по противодействию коронавирусу Юрий Скворцов заявил журналистам, что на Ставрополье уже заведены первые дела по фактам нарушения самоизоляции, не уточнив, грозит ли этим людям административное или же уголовное преследование.