Глава Минздрава РФ заявил о возможности удвоить число коек в больницах

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - При необходимости количество коек в медицинских учреждениях может быть увеличено вдвое, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, базы по развертыванию дополнительных коек в случае необходимости сформированы на региональном и федеральном уровне. "Было у нас 55 тысяч коек запланировано, при необходимости развертываются дополнительно", - заявил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"Все базы определены, койки посчитаны. Это количество коек увеличивается в два раза с учетом федеральных и региональных медицинских организаций", - добавил министр.

Между тем вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил накануне, что правительство приняло решение о строительстве дополнительных инфекционных боксов в регионах.