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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:38

В РФ начались проблемы с депортацией мигрантов

В РФ начались проблемы с депортацией мигрантов
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Многих мигрантов не могут депортировать из России по решению суда из-за ситуации с коронавирусом и нарушения постоянного авиасообщения, сообщает в понедельник Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ).

"В связи с тем, что из-за пандемии коронавируса многие страны прервали авиасообщение, нарушившие закон и подлежащие принудительной высылке иностранцы теперь на неизвестное время остались в спецучреждениях и целыми семьями ожидают возможности вернуться домой", - говорится в сообщении пресс-службы СПЧ.

Член СПЧ Татьяна Мерзлякова посетила 23 марта Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства (ЦВСИГ) УМВД по Екатеринбургу. Сейчас в нем 248 человек ждут исполнения решений о выдворении и депортации.

По ее словам, консульства стран СНГ пытаются организовать чартерные рейсы, но это сделать непросто.

Особое внимание правозащитница обратила на гражданку Киргизии, которая уже больше месяца находится в центре временного содержания вместе с детьми, но отправить семью домой в ближайшее время не удастся.

Генеральный консул Киргизии в Екатеринбурге сообщил, что последний чартер в страну был организован авиакомпанией "Уральские авиалинии" 22 марта. Несмотря на то, что в самолете было несколько свободных мест, по непонятным причинам женщина с детьми на этот рейс не попала.

СПЧ

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