Землетрясение магнитудой 7,2 произошло возле Курильских островов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 7,2, произошедшее в Тихом океане у Курильских островов, сообщили в среду агентству "Интерфакс" в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Энергетический класс землетрясения составил 16,7.

"Сейсмическое событие произошло в среду в 14:49 по местному времени (5:49 по Москве). Его очаг залегал на глубине 50 км. Эпицентр находился в 226 км юго-восточнее г. Северо-Курильск, в 438 км южнее Петропавловска-Камчатского", - сказал собеседник агентства.

Представитель РАН отметил, что в Петропавловске-Камчатском ощущались подземные толчки силой около пяти баллов. В помещениях падали предметы, раскачивалась мебель. Люди выбегали на улицу.