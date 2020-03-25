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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:42

"Тотальный диктант-2020" перенесли на 17 октября

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - "Тотальный диктант" в 2020 году перенесли с 4 апреля на 17 октября, сообщили в оргкомитете акции.

Пандемия коронавируса

Приостановленное в марте "Тотальное путешествие", предшествующее диктанту, будет возобновлено в сентябре. С середины сентября начнутся повторные курсы подготовки к диктанту в офлайн- и онлайн-формате, 8 октября откроется регистрация на площадки акции по всему миру.

"Тотальный диктант-2020" должен был состояться 4 апреля, его столицей выбран Санкт-Петербург. Автором "Тотального диктанта" стал писатель Андрей Геласимов.

Директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец через пресс-релиз назвала перенос акции "не менее беспрецедентным событием", чем перенос Олимпиады.

4 апреля организаторы диктанта проведут семичасовой онлайн-марафон, посвященный русскому языку.

Идея добровольного диктанта для всех желающих проверить свое знание русского языка родилась в студенческом клубе гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета "Глум-клуб" в начале 2000-х годов. Организатор мероприятия - Фонд поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант".

Авторами текстов в разные годы были Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин, Андрей Усачев, Леонид Юзефович и другие литераторы. Ранее авторы традиционно читали диктант в НГУ.

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Сорокаба, Бразилия
Тотальный диктант Новосибирск Петербург Глум-клуб Андрей Геласимов Ольга Ребковец

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