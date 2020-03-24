В Петербурге с четверга закроют спортзалы и фудкорты

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Администрация Петербурга с 26 марта ограничила доступ в бассейны, фитнес-центры и спортзалы, а также запретила работу фудкортов в торговых центрах в связи с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Запрет на посещение спортивных организаций, бассейнов и аквапарков вводится до 12 апреля. Он не коснется профессиональных спортсменов и организаций, которые занимаются их подготовкой.

В торговых и торгово-развлекательных центрах по 30 апреля будет нельзя проводить досуговые мероприятия. На тот же период там будет запрещено работать учреждениям общепита, у которых нет отдельных залов для посетителей. Находиться в зале будет можно не более чем 50 клиентам.

Предприятиям поручено пускать работников в столовые небольшими группами и в разное время.

Школы, профессиональные училища и кружки переводятся на дистанционное обучение по 12 апреля.