При крушении военного самолета на Кубани погиб пилот

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Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Военный учебно-тренировочный самолет разбился в Краснодарском крае, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет L-39 выполнял учебно-тренировочный полет в Кавказском районе и потерпел крушение. Пилот погиб", - сказал источник.

По предварительным данным, воздушное судно принадлежало Краснодарскому летному училищу. "В самолете, рассчитанном на двух человек, находился лишь один пилот", - сказал собеседник агентства.

Позднее в среду информацию об инциденте подтвердили в Минобороны РФ. "Самолет пилотировал курсант 4 курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. По предварительной информации, летчик погиб", - сообщили в военном ведомстве.