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Минобороны назвало предварительную причину крушения военного самолета на Кубани

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Разбившийся в Краснодарском крае самолет пилотировал курсант, он погиб, информирует Минобороны РФ; в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс" в среду, говорится, что предварительная причина катастрофы - это технический отказ самолета.

"По докладу специалистов поисково-спасательной службы с места падения самолета Л-39 вблизи станицы Дмитриевской (Краснодарский край) летчик погиб. Самолет упал в поле. На земле разрушений нет",- сказано в сообщении Минобороны.

"Специалистами поисково-спасательной службы в качестве наиболее вероятной рассматривается версия, что летчик отводил падающий самолет от ближайшего населенного пункта. Пилот применил систему катапультирования, но высоты не хватило для ее штатной работы. Летчик разбился", - информирует Минобороны.

По данным российского военного ведомства, учебно-боевой самолет пилотировал курсант четвертого курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. "Налет курсанта на самолетах данного типа составляет более 60 часов", - говорится в сообщении.

О крушении военного самолета в Кавказском районе Кубани ранее в среду сообщал "Интерфаксу" информированный источник.

Краснодарский край Минобороны РФ

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