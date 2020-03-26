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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03

Жительницу Челябинской области оштрафовали на 30 тыс. рублей за фейк о COVID-19

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Жительницу Озерска (ЗАТО в Челябинской области) суд оштрафовал на 30 тыс. рублей за заведомо ложный пост в соцсетях о заражении человека коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, женщина 1987 года рождения опубликовала "ВКонтакте" сообщение о заражении коронавирусом с информацией, которую она услышала в общественном транспорте.

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В отношении нее был составлен административный протокол по статье "злоупотребление свободой массовой информации". Запись удалена.

Также полицейские выяснили, что девочка-подросток из Озерска предложила администратору популярного в городе паблика разместить сообщение о смерти человека от коронавируса, но его не опубликовали в связи с ее недостоверностью. С ребенком и ее родителями проведена профилактическая беседа, ей вынесено официальное предупреждение об ответственности за несоблюдение закона.

Челябинская область

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