Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить фейки о комендантском часе в Москве

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал от соцсети Twitter удалить фейковую информацию о введении в Москве комендантского часа из-за ситуации с коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"В Роскомнадзор в четверг, 26 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении ложной информации о якобы принятом приказе Министра обороны РФ "О введении в городе Москве комендантского часа", размещенной в соцсети Twitter", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Роскомнадзор уже направил администраторам сети уведомление об удалении противоправной информации.

Там добавили, что после получения в среду, 25 марта, уведомления Роскомнадзора соцсеть Facebook "удалила недостоверную общественно значимую информацию, касающуюся количества заболевших коронавирусом".

Ранее в пресс-службе Минобороны "Интерфаксу" сообщили, что информация, распространяемая в некоторых соцсетях, по поводу приказа о якобы введении комендантского часа в Москве, является фальшивкой. "Эта информация была опровергнута еще 18 марта. Это фейк", - сказали в военном ведомстве.

18 марта в Минобороны РФ заявили, что изображение якобы "приказа" о введении комендантского часа в Москве - "грубо слепленная фальшивка, вброшенная представителями одной из соседних стран". "Подобных документов военного ведомства ни по содержанию, ни по оформлению не было и не может быть в принципе", - подчеркнули в министерстве.